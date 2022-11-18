涉現金買票 馬公議員候選人服務處主任20萬交保

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澎湖地檢署查獲馬公選區某議員候選人涉嫌以現金向選民買票，當場查扣新台幣12萬餘元。（澎湖地檢署提供）中央社 111年11月18日

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（中央社澎湖縣18日電）選戰進入倒數，澎湖地檢署查獲馬公選區某議員候選人涉嫌以現金向選民買票，當場查扣現金12萬餘元，議員候選人競選服務處莊姓主任及歐姓樁腳，分別以20萬和6萬元具保候傳。

澎湖地檢署發布訊息指出，檢方日前接獲檢舉情資指出，澎湖縣第一選區（馬公市）某縣議員候選人競選服務處人員涉嫌以現金向選民買票，指派檢察官吳巡龍指揮澎湖縣調查站及澎湖縣警局刑警大隊共組專案小組偵辦。

澎湖檢調專案小組在時機成熟後，昨天持澎湖地院核發搜索票，前往議員候選人競選服務處及涉案人員住所共4處進行搜索，查扣疑似賄選所用現金共計新台幣12萬3000元，其中1萬2000元為選民自願繳回。

澎湖地檢同步約談9名涉案人，檢察官訊問釐清案情後，認定某議員候選人競選服務處莊姓主任及歐姓樁腳分別涉嫌以每票1000元的對價，計算每戶投票權人數後，對選民買票，違反公職人員選舉罷免法的投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，分別以20萬元和6萬元具保候傳，其餘涉案選民則均請回。

澎湖地檢表示，檢舉賄選窗口24小時受理不間斷。檢方統合轄內查賄團隊嚴查速辦，將轄內賄選不法結構澈底瓦解，並呼籲有賄選行為者，勇於坦承出面自首，享有減刑或免除其刑。

澎湖選舉進入最後階段，最高檢察署查賄行動也全力展開，調動本島地檢署的黃淑媛、林濬程、黃昭翰3名資深檢察官，昨天起分別進駐七美、馬公等鄉市與白沙吉貝村，調查局也指派南部機動工作站組長率3名調查官，內政部警政署調度刑事局偵查第三大隊官警等進駐，協助澎湖地區及所屬外、離島選舉案件偵辦工作。（編輯：郭諭儒）1111118