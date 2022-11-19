臉書散布候選人買票 違反選罷法檢調偵辦

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東余姓民眾在臉書散布某候選人以每票新台幣3000元賄選的不實訊息，遭檢調以違反選罷法意圖使人不當選偵辦。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜今天下午告訴中央社記者，地檢署接獲情資，在臉書名稱姓余之人，意圖使人不當選，在臉書散播某候選人以1票新台幣3000元買票的不實訊息，涉嫌違反公職人員選舉罷免法。

檢察官邱亦麟18日晚上指揮台東縣調查站蒐證，並通知余員到案說明，今天下午複訊後認為余員犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知請回。

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陳筱茜重申政府嚴查反賄之決心，任何企圖影響公平選舉之不法犯行，檢察官均會迅速偵辦。呼籲所有候選陣營務必清白競選，切勿以身試法。

陳筱茜表示，除查獲臉書散布不實訊息外，檢察官洪清秀今天凌晨也指揮台東縣調查站和台東縣警察局、內政部移民署南區事務大隊東專勤隊查獲某鎮民代表候選人的黃姓樁腳涉嫌以每票2000元賄賂選民，偵訊後新台幣3萬元交保。（編輯：郭諭儒）1111119