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花蓮鄉代候選人招待餐食、供高薪涉賄 10萬交保

2022/11/22 12:40
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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮萬榮鄉古姓鄉民代表候選人涉嫌於登記參選後，以提供高於行情的工作酬勞、免費招待選民到餐廳用餐等尋求投票支持，案經檢察官訊問後，古員及蔡姓妻子各新台幣10萬元交保。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷今天接受中央社記者採訪指出，古姓鄉代候選人登記參選後，親自或透過妻子招待選民到餐廳用餐，還到外縣市招待旅外工作，戶籍在鄉內的選民吃飯，尋求投票支持。

林俊廷表示，還以高於行情的工作酬勞，發包自家農地工作給選民等方式為對價，拜託選民幫忙拉票或投票支持。

花蓮地檢署檢察官林英正昨天指揮法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮鳳林警分局等單位，到古姓鄉代候選人、蔡姓配偶及可疑收賄選民住處共16處地點搜索、扣押相關犯罪證據，並通知16人到案。

花檢發布新聞稿指出，經檢察官訊問後，認為古姓鄉代候選人、蔡姓配偶共同涉犯選罷法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，無羈押必要，諭知2人分別具保10萬元。（編輯：郭諭儒）1111122

#林俊廷
#花蓮地檢署
#林英正
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