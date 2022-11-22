法務部長蔡清祥黑豹旗開球 宣示18歲成年將起飛

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（中央社記者劉世怡台北22日電）法務部今天表示，熱愛棒球運動的部長蔡清祥20日上午赴三重棒球場，為成功高中與台南二中比賽開球，象徵18歲成年即將起飛，宣導民法18歲成年新制於112年1月1日上路。

法務部新聞稿指出，素有「台灣甲子園」美譽的中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年已邁入第十屆，正如火如荼的展開賽程。蔡清祥20日在球場上預祝即將滿18歲的青年學子們，一起迎接明年1月1日民法18歲成年新制上路的歷史時刻。

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蔡清祥提到，即將到來的11月26日選舉投票，還有一項公民投票，就是「18歲公民權修憲案公民複決案」，如果同意通過以後，大家滿18歲成年時，就同時擁有完整的公民權，包括可以選舉、罷免，呼籲民眾踴躍投票，如果還沒滿18歲，也可以回去請父母、親友一起去投票，同意滿18歲擁有公民權的修憲案。

蔡清祥在球賽開始前，特意前往球員休息區，親切的與雙方球員一一碰拳加油打氣，期勉他們都能拿出自己最好的表現。另對台南二中的女黑豹球員，特別給予讚許鼓勵，肯定她們巾幗不讓鬚眉，就像18歲成年新制一樣，展現青年自主的未來，充滿無限希望。（編輯：李亨山）1111122