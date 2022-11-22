在監最久死囚黃春棋聲請再審 高院提訊

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（中央社記者劉世怡台北22日電）在監最久、27年前涉及建商黃春樹勒贖撕票案的死囚黃春棋聲請再審，高院今天提訊，他主張同案被告徐自強已獲改判無罪，希望可以再調查他案件，開啟再審程序。

黃春棋庭上質疑徐自強為何無罪沒事，他卻有事遭判死判定讞，請求案件能開啟再審。

公訴檢察官則表示，黃春棋已多次聲請再審，這次再審所提事項也是重覆，建請法官駁回聲請。法官訊後諭知候核辦。

黃春棋與徐自強、陳憶隆、黃銘泉等人被控於民國84年9月1日共同綁架、殺害建商黃春樹。

士林地檢署依懲治盜匪條例擄人勒贖罪嫌起訴4人，黃銘泉起訴前潛逃泰國遇害死亡。黃春棋、陳憶隆、徐自強3人一審至更五審均遭判死刑，經最高法院89年駁回上訴定讞。

檢察總長為徐自強提起非常上訴，高院更九審徐自強獲判無罪，最高法院駁回上訴，徐自強無罪確定。見徐自強逆轉成無罪確定，陳憶隆、黃春棋分別多次聲請再審，均遭駁回。

陳憶隆與黃春棋遭判死刑定讞，至今逾22年，目前仍羈押於台北看守所，是38名未伏法死囚中，關押時間最久的2人。

法務部長蔡清祥曾在立法院立委質詢死囚現況時表示，38人都有聲請大法官釋憲，部分有聲請非常上訴、再審，是因法律程序未完而沒有執行槍決。（編輯：李亨山）1111122