女子10年內再犯酒駕撞死工人 一審判刑7年6月

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（中央社記者蕭博文台北23日電）林姓女子曾因酒駕遭判刑，6月間又涉酒駕於新北市淡水區撞死工人。士林地院今天做出一審判決，認為林女惡性甚篤，依10年內再犯酒駕並致人於死罪判處有期徒刑7年6月。

士林地方法院新聞資料指出，林女曾因酒駕案件，先後於民國103年9月、103年11月各遭判刑3個月確定，並易科罰金執行完畢。而此案發生於今年6月間，仍在先前酒駕案件判決確定後的10年內。

今年6月20日晚間，林女於台北市中山區小吃店飲酒，再與友人搭乘計程車到KTV唱歌；翌日凌晨1時許，林女搭計程車返回小吃店取車，搭載黃姓友人往新北市淡水區方向行駛。

林女駕車行經淡水區民權路與民族路口時，在速限50公里路段，以時速約80.76公里超速行駛闖入道路施工範圍，撞擊執行交通疏導的方姓工人致死。警方獲報到場，驗出林女吐氣所含酒精濃度達每公升0.77毫克。

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士院認為，本案犯罪事證明確，而林女案發時雖向前來處理的員警坦承肇事，符合自首條件；但考量林女當時被至少6名施工人員包圍，犯行也被眾多監視器錄下，地點又正好在派出所前方；林女的自首是時勢所逼、不得不然，並非真心悔悟，因此不予減輕其刑。

法院考量，林女曾因酒駕遭判刑確定仍不知自制，再度選擇於酒後無照駕駛且超速行駛，公然漠視法律規範，惡性甚篤，且迄今仍未與被害人達成和解，判刑7年6月。可上訴。（編輯：方沛清）1111123