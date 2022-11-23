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參與世界大會 廢死聯盟：推動廢死政府不應等待

2022/11/23 21:52（11/23 22:01 更新）
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台灣廢死聯盟參加柏林舉行的第8屆世界反死刑大會。中央社記者林育立柏林攝 111年11月23日
台灣廢死聯盟參加柏林舉行的第8屆世界反死刑大會。中央社記者林育立柏林攝 111年11月23日
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（中央社記者林育立柏林23日專電）台灣廢死聯盟參加世界反死刑大會後表示，從國外經驗來看，政府如有意推動廢除死刑應主動發起討論，不應再等待。

第8屆「世界反死刑大會」（World Congress against the Death Penalty）15至18日在柏林舉行，共有來自90國的上千名廢除死刑運動人士和官員參加。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在會前演說時舉伊朗為例，指死刑已成了獨裁政權打壓反對派的工具，呼籲各國廢除死刑。

世界反死刑大會每3年舉行一次，台灣廢除死刑推動聯盟從第2屆開始每次都與會，今年國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會、判死刑羈押逾18年的謝志宏、國家人權委員王榮璋和高涌誠等人都應邀出席。

台灣廢死聯盟執行長林欣怡接受中央社記者訪問時表示，雖然台灣不是聯合國成員，人權發展備受國際重視，本屆大會因此配合台灣調整策略和文件，加上謝志宏改判無罪的故事鼓舞人心，可見台灣能為世界做出貢獻。

目前全球共有108個國家廢除死刑，廢死運動在非洲進展尤其順利，已有43國完全廢除或不再執行死刑；會議進行期間，蒙古前總統額勒貝格道爾吉（Tsakhiagiin Elbegdorj）、美國馬里蘭州（Maryland）前州長歐麥利（Martin O'Malley）還現身說法，分享廢除死刑的經驗。

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林欣怡指出，歐麥利2013年簽署法案廢除死刑前，曾成立委員會與大眾討論，讓正反意見有機會交鋒，成功讓馬里蘭成為美國第18個廢除死刑的州，可見政府如果有打算推動廢除死刑，應主動在社會上發起討論，不應該再等待。

廢死聯盟一行會後還參觀了哥廷根（Goettingen）、黑森邦（Hessen）等地的監獄相關設施，實地了解德國的安全管束監禁制度；這套制度主要針對服完刑、經法院鑑定可能再犯的重罪犯，由政府補貼住宿和基本生活開銷，享有一定的生活品質。（編輯：黃自強）1111123

#林欣怡
#歐麥利
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