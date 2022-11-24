嘉市議員候選人1樁腳涉現金買票 遭羈押

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（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）嘉義地檢署昨天指揮專案小組偵辦嘉義市某議員候選人的蕭姓樁腳涉嫌透過鄰里關係向選民買票案，約談蕭姓樁腳等9人後，檢方認為蕭姓樁腳涉有重嫌，向法院聲請羈押獲准。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，在選前72小時，檢察官整合警察、調查、廉政、移民署等機關全力防堵買票等不正競爭的奧步，昨天查獲2起現金買票案。

嘉義地檢署主任檢察官江金星告訴中央社記者，在昨天查獲2起現金買票案中，嘉義市某議員候選人的蕭姓樁腳涉嫌透過鄰里關係，以每票新台幣1000元現金向選民買票案。

江金星指出，檢察官張建強昨天指揮專案小組偵辦並傳喚蕭姓樁腳等9人到案，經檢方複訊後，認為蕭姓樁腳涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准，另到案8名選民請回。

另外，嘉義地檢署檢察官李志明昨天指揮專案小組偵辦嘉義縣竹崎鄉某村長候選人及其林姓樁腳現金買票。

專案小組調查發現，這名村長候選人等2人涉嫌透過鄰里關係，以每票2000元現金對價向選民買票。通知這名村長候選人等人到案說明。

檢方訊問後，認為這名村長候選人等2人涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，但無羈押必要性，各以3萬元交保，另到案3名選民請回。（編輯：戴光育）1111124