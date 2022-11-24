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富里鄉長候選人張容榕退選 後援會仍自發助選

2022/11/24 12:42
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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）花蓮縣富里鄉長候選人張容榕因家庭因素，上月宣布退選，支持者仍自發性成立後援會、印文宣助選，認為某地方媒體報導不實，意圖使人不當選，今天按鈴申告；遭控媒體稱，經得起公評。

張容榕原本在北部擔任某香水品牌總監及行銷，今年返鄉籌辦「富里有人藝術季」，發現家鄉人口老化、人口外流問題嚴重，因此決定參選，不過上月3日突然在臉書（Facebook）宣布，家庭因素決定退選。

花蓮縣選委會指出，因選罷法無退選機制，登記參選後不得撤回登記，張容榕符合資格為公告候選人，參選期間退選，選委會不給予相關證明或處分，選舉公報及選票上仍有印製候選人名字，若成功當選可選擇辭職。

張容榕後援會長潘淑貞及支持者姜守危、林益誠等人今天到花蓮地檢署按鈴申告，控某地方媒體報導提及「張容榕退選，仍有文宣流傳涉及詐欺、偽造」等內容，報導不實，涉犯選罷法意圖使候選人張容榕不當選。

姜守危指出，成立後援會不需要張容榕授權，且總統選舉、全國性選舉等後援會都是自發成立，且文宣內容都屬實，有後援會長署名以示負責。

姜守危指出，張容榕是合法候選人，選舉人支持公告候選人，是憲法上參政權的具體表現，跟張容榕退不退選沒有關係。

張容榕後援會認為，不實報導意圖誤導選民認為張容榕退選，票選張容榕將使選票成為廢票而不投票，導致張容榕不當選，反之因僅2人參選，使另一人候選人陳榮聰當選；意圖使張容榕不當選，涉嫌違反選罷法第104條。

遭控訴的撰稿記者接受媒體採訪表示，多次向張容榕本人求證，不僅退選，連戶籍都遷出富里，報導內容均有所本，可受公評。

富里鄉人口數未滿1萬人，由爭取連任的鄉長陳榮聰與農會協助整合成功的政治素人張容榕2人登記參選；中央社記者致電張容榕，截至發稿前未獲回應。（編輯：陳仁華）1111124

#張容榕
#姜守危
#陳榮聰
張容榕
曾任香水品牌總監 政治素人張容榕突宣布退選花蓮富里鄉長
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