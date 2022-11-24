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雲檢查獲8名樁腳買票 台西鄉長候選人50萬元交保

2022/11/24 16:00
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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林地檢署陸續查獲台西鄉李姓鄉長候選人8名樁腳涉嫌現金買票，檢方昨天通知李姓鄉長候選人到案，經訊問後，李姓鄉長候選人以50萬元交保。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，台西鄉李姓鄉長候選人在登記參選後，檢方陸續查獲台西鄉農會丁姓理事（65歲）等8名樁腳以每票現金新台幣2000元的對價，向選區有投票權的選民交付賄賂，並一致請求選民投票支持李姓鄉長候選人。

經檢警多日查證並向丁姓理事等樁腳釐清案情後，為進一步調查相關事證，檢方昨天通知李姓鄉長候選人到案說明。

檢方認為李姓鄉長候選人涉犯選罷法罪嫌重大，以50萬元交保候傳。

當檢方通知李姓鄉長候選人到案同時，專案小組另外查獲其林黃姓女性樁腳現金買票，並請求投票支持台西鄉李姓鄉長候選人；檢方昨天通知林黃姓女樁腳及選民等11人到案說明，部分選民繳回不法所得6000元。

經檢方訊問後，諭令林黃姓女樁腳10萬元交保，10名選民無保請回。

雲檢另查獲水林鄉松北村黃姓村長候選人現金賄選和斗南鎮簡姓議員候選人樁腳蔡男現金賄選；經檢方訊問後，黃姓村長候選人以5萬元交保候傳，蔡男以20萬元交保候傳，其餘選民無保請回。（編輯：陳仁華）1111124

#台西鄉
#雲檢
#雲林縣地檢署
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