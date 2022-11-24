不滿網友抹黑 虎尾鎮長候選人提告意圖使人不當選

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民進黨雲林縣虎尾鎮長候選人黃清財（左3）不滿網友在網路貼文惡意抹黑，24日與律師等人到雲林地檢署按鈴提告，捍衛自身清白。中央社記者姜宜菁攝 111年11月24日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣虎尾鎮長候選人黃清財不滿網友在臉書社團貼文惡意抹黑，今天到雲林地檢署按鈴控告網友意圖使人不當選，捍衛自己的清白。

黃清財今天在民進黨雲林縣黨部主委林金忠及虎尾鎮民代表候選人李素娥、曾偉珉等人陪同下到雲林地檢署按鈴控告。

黃清財表示，近日有網友在臉書（Facebook）社團「虎尾人（讚）出來」貼文，寫道黃清財向各水利會小組長施壓要開出相當數量的選票，如果票數未如預期，要將小組長換掉。

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黃清財嚴厲否認有任何違法施壓的行為，強調農田水利署為公家機關，沒有任何人有能力去左右內部員工投票意向，同時譴責有心人士利用謠言散布不實指控，嚴重影響他個人的名譽。

為捍衛自己清白，黃清財委託律師對網友提出選罷法意圖使人不當選告訴，同時也再次呼籲，虎尾鎮長的選舉要回到政見的優劣競爭，而非惡意抹黑的口水戰，這絕對不是虎尾鎮民所樂見，有心人士切勿以身試法，擾亂選舉秩序。（編輯：陳仁華）1111124