查察賄選不停歇 雲林查獲3起現金買票6人交保

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）雲林地檢署昨天查獲3起現金買票，分別為水林鄉黃姓鄉民代表候選人的張姓樁腳、台西鄉林姓鄉民代表候選人的樁腳3人、四湖鄉崙北村吳姓村長候選人和莊姓樁腳，吳姓村長候選人等6人交保候傳。

雲林地檢署今天發布新聞稿強調，查賄並不會因選舉落幕而結束，將持續對現有賄選情資進行查察，查有不法，仍將起訴，若候選人當選，檢察官絕對會提起當選無效之訴，以正選風。

對於接下來的議長、代表會主席選舉，雲林地檢署亦將維持此次公職人員選舉查察之量能，鼓勵檢舉，積極查賄。

檢方指出，水林黃姓鄉民代表候選人的張姓樁腳涉嫌以每票現金新台幣500元的對價，向此選區選民交付賄賂，雲林檢警昨天通知張姓樁腳及選民到案，訊後張姓樁腳以10萬元交保候傳。

檢方表示，台西鄉林姓鄉民代表候選人的黃姓樁腳涉嫌以每票現金4000元的對價，向此選區選民交付賄賂，請求投票給3名特定候選人包括村長、鄉代及鄉長。

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同時林姓鄉民代表候選人的其他樁腳涉嫌以每票1000元對價向選民交付賄賂，檢警昨天通知黃姓、王姓、林姓樁腳及選民共6人到案，訊後3名樁腳分別以3萬、2萬元及5萬元交保候傳，其餘人無保請回。

而四湖鄉崙北村吳姓村長候選人涉嫌以每票2000元對價，透過莊姓樁腳向選民交付賄賂，檢方昨天通知吳姓村長候選人、莊姓樁腳及選民共3人到案，訊後吳姓村長候選人以5萬元、莊姓樁腳以2萬元交保候傳。（編輯：陳仁華）1111126