虎尾誤砍路人案 法院裁定3人交保檢方提抗告

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）虎尾蒙姓男子轎車25日凌晨被潑漆，誤認路過的王姓男子所為，遂率人持刀棍砍殺，導致王男受傷送醫，雲檢向法院聲押蒙男等3人，法院裁定3人交保，檢方今天提抗告；雲林縣長張麗善則譴責暴力。

張麗善今天接受媒體聯訪時表示，她與警察局長李謀旺了解案情，一定全力協助檢察官辦案，讓嫌犯接受法律制裁，還給被害人公道；同時譴責暴力，執法單位絕對嚴辦。

張麗善說，社會處已派員關心王男家屬，提供所有必要協助，王男正在醫院治療，沒有生命危險。

雲林地檢署認為，法官竟然無視被害人傷勢及案件情節重大，嚴重破壞社會治安，讓蒙男等3人分別以新台幣5萬到10萬元不等金額交保，檢方對此裁定極不認同，承辦檢察官今天提抗告。

雲林地方法院發言人王子榮接受媒體電話聯訪時說明，檢警當天以聚眾鬥毆和傷害罪偵辦，值班法官審酌蒙男等3人對於案情說明清楚，同時參考3人涉案情節，所以予以交保。

雲林縣虎尾警分局昨天發布新聞稿提到，25日凌晨2時許，獲報建國一村光復路附近，發生潑漆、聚眾鬥毆案件，馬上出動快打部隊前往處理。

警方調查，蒙男發現自己停放在路邊的轎車遭人潑漆，誤認是路過的王男所為，因此率眾拿刀棍砍殺，導致王男受傷送醫，全案當日已移送雲林地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1111128