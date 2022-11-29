法醫研究所攜手台灣大學 電腦斷層掃描助相驗解剖

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（中央社記者劉世怡台北29日電）法務部今天表示，法醫研究所、台灣大學達成協議，委請台灣大學辦理法醫電腦斷層掃描（PMCT）協助相驗解剖計畫，並於今天在台灣大學醫學院會議室舉辦合作協議書簽約記者會。

法務部發布新聞稿指出，為落實司改國是會議決議與達成科技化法務政策目標，由法務部法醫研究所、國立台灣大學共同達成協議，委請台灣大學辦理法醫電腦斷層掃描（PMCT）協助相驗解剖計畫，今天舉辦合作協議書簽約記者會，由法醫所所長侯寬仁與台大法醫學研究所所長翁德怡簽署協議書。

新聞稿指出，法醫所與台灣大學歷經2年的規劃及試辦，結合法醫與影像醫學跨領域合作，預計於明年北中南三區同步設置法醫CT（電腦斷層掃描）影像中心，爾後司法相驗案件在檢察官同意下，將由法醫所委請專人將遺體運送至各區CT中心執行掃描。

新聞稿指出，因法醫所尚須培育具影像判讀專業的法醫師，因此初期由台大醫學院法醫影像中心法醫電腦斷層影像判讀專家進行影像判讀，透過官學合作，希能更精準地協助法醫研判死因。

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法務部長蔡清祥於活動致詞表示，透過法醫所與台灣大學合作「法醫電腦斷層掃描協助相驗解剖計畫」，不僅可精進國內法醫鑑識品質，再加上台大近年也提供許多有建設性的意見，結合法醫與影像醫學專科跨領域合作，皆達成科技化法務部與落實司法人權保障的目標。

法醫所官員指出，法醫CT（電腦斷層掃描）明年正式啟動，將在北、中、南各設置一台法醫CT，中部地區將設置於台中市生命禮儀管理處崇德館相驗解剖中心、南部將設於高雄市殯葬管理處第一殯儀館，法醫鑑識品質將與世界先進國家接軌，完成科技化法務部重要項目。（編輯：張銘坤）1111129