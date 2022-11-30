越籍山友攀能高安東軍高山症發作 空勤吊掛救援
2022/11/30 11:20（11/30 11:36 更新）
22歲越南籍楊姓男子跟團攀能高安東軍登山路線，30日清晨在海拔3200多公尺的能高南峰營地高山症發作，花蓮縣消防局獲報後，同步請求空勤總隊出動黑鷹直升機上山救援，將人救下山治療。（民眾提供）中英社記者張祈傳真 111年11月30日
（中央社記者張祈花蓮縣30日電）22歲越南籍楊姓男子跟團攀能高安東軍登山路線，今天清晨在海拔3200多公尺的能高南峰營地高山症發作，身體虛弱無力，花蓮縣消防局獲報後，請求空勤總隊支援，將人救下山治療。
花蓮縣消防局今天清晨5時許接獲山友通報，秀林鄉能高南峰營地越南籍山友高山症發作，出現嘔吐、頭暈及四肢無力症狀，無法行動。
花蓮縣消防局救災救護第二大隊長王明忠接受媒體聯訪指出，評估地面隊伍上山救援需2天路程，擔心患者狀況緊急，同步請求空勤總隊出動黑鷹直升機上山救援。
花蓮縣消防局指出，空勤總隊上午7時10分於花蓮基地起飛，7時36分完成人員吊掛，飛往花蓮棒壘球場降落，轉送花蓮慈濟醫院治療。
根據楊姓山友登山計畫，一行6人28日進入山區，攀登能高安東軍登山路線，預計12月2日下山。（編輯：郭諭儒）1111130
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