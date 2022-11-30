女老闆凌虐員工10歲女兒致死 判刑8年定讞

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（中央社記者蕭博文台北30日電）劉姓女子讓員工的10歲女兒寄居，卻長期虐待導致女童腦部受創死亡。一、二審均依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判處劉女8年徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，被害女童的父親為重度智能障礙，母親則受雇劉姓女子在市場賣雞肉；民國107年8月至108年3月4日間，女童在父母同意下寄居劉女住處，陪同劉女的女兒生活及就讀同一國小。

劉女不滿女童經常用餐時間過長、不寫功課等問題，接續對年僅10歲的女童，以鐵尺毆打、徒手揮巴掌，並要女童跪地吃飯及傷害女童頭部。

108年3月4日凌晨，女童因創傷性硬腦膜下出血合併意識不清，經緊急開顱手術移除血塊，仍於20天後，因腦部出血壓迫造成腦疝而死亡。

案經基隆地方檢察署偵查起訴，一審由基隆地方法院審理。劉女僅坦承曾打女童巴掌1次、用鐵尺打女童腳底板3下，否認長期虐待女童。

但一審認為，女童送醫時全身多處瘀青、左側視網膜出血、腦部出血、瘦弱，台大醫院鑑定也認為女童雙膝發紅並有結痂舊傷，應為長期反覆跪下造成。

一審指出，從法務部法醫研究所到台大的鑑定都認為女童遭虐，且傷勢形成時間均落在寄居劉女住處期間；學校導師、輔導老師、護理師、學務主任、家教老師、社工都曾接觸女童，但均發現女童傷勢並互相聯繫且關切女童家庭狀況，沒有毆打女童的跡證或合理性。

一審認為，本案從醫療鑑定等積極證據、通常事理，均指向於女童可能接觸的成年人中，只有劉女有毆打女童的動機、時間與機會，能長期、多次、反覆造成女童身上多處傷勢，除劉女外別無他人；更何況劉女面對傷痕纍纍的女童卻不帶女童就醫，甚至抱怨老師很煩，與在法庭上聲稱對女童視如己出的態度迥異。

一審認定劉女犯罪事證明確，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處有期徒刑8年；案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認為，劉女凌虐女童期間甚長、手段殘忍，犯後避重就輕且未與死者家屬達成和解或賠償，一審判刑8年並無過重，駁回劉女上訴，維持原判。最高法院日前駁回劉女針對二審判決的上訴，全案確定。（編輯：李亨山）1111130