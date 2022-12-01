誘騙至柬埔寨摘器官未遂案 嘉檢起訴2人求重刑

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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）台南市王姓男子、林姓男子被控7月間涉及誘騙嘉義1名男子出國至柬埔寨摘取器官未遂的人口販運案件，檢方偵結，依法起訴。王男、林男昨天移審嘉義地方法院，法官裁定羈押2人。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星今天告訴中央社記者，王男、林男加入蔡姓男子、林姓女子、謝姓男子（3人案件已在桃園地方法院審理中）等人組成的人口販運犯罪組織，專門誘騙他人至柬埔寨摘取器官牟利。

謝男負責以「高薪」、「文書工作」條件，誘使缺錢、急欲求職民眾辦理護照出國，蔡男負責管理監督被害人出境；林女居於仲介柬埔寨人體器官需求的買家；而王男、林男則負責至機場確認被害民眾順利搭機前往柬埔寨。

謝男於去年12月底，尋得認識已久的被害人嘉義縣20餘歲男子，佯稱可出境至柬埔寨從事輕鬆行政文書工作，保證底薪新台幣6至7萬元，嘉義男子急欲賺錢允諾出國，謝男以出國需健康檢查為由，誘騙嘉義男子前往醫院完成肝臟、肝炎標幟、腎臟、X光等檢查。

後續由蔡男將嘉義男子健康檢查結果通知林女，由林女聯繫在柬埔寨的人體器官買家葉姓男子，雙方並以登機交付前金50萬元、下機4小時內交付後金50萬元交易模式、價格達成合意。

事後蔡男指示王男、林男於今年7月27日前往桃園國際機場，將護照、機票等文件交付嘉義男子，王男並繼續在旁監視，確保嘉義男子獨自搭機前往柬埔寨，經嘉義男子抵達柬埔寨後，器官買家因故不願購買而退貨，並拒絕付款，嘉義男子被丟包機場，經外交部協助才得以返國。

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經嘉義地檢署檢察官吳咨泓指揮嘉義縣警察局水上分局、刑警大隊組專案小組偵辦，並於今年8月25日，持搜索票前往王男、林男位在台南市租屋處執行搜索，竟另行查獲王男、林男的第三級毒品的分裝場，查扣毒品咖啡包501包，以及果汁粉、封口機、分裝工具等原料器具。

檢方偵結，依違反人口販運防制法、意圖營利以詐術摘取他人器官未遂等罪嫌起訴，另外，檢方審酌王男、林男對話中提及「全拆」，為摘取嘉義男子心臟、肝臟、腎臟及眼角膜等器官，罔顧人命，惡性重大，犯後猶飾詞狡辯，不知悔改，建請從重量刑。（編輯：黃世雅）1111201