中油石門採購貪污案起訴5人 不法所得約3600萬元

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台灣中油石門供油中心張姓採購業務涉嫌長年向廠商收受回扣，基隆地檢署1日偵結，將張男與行賄業者等6人，依貪污罪嫌起訴。（中央社檔案照片）

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（中央社記者魯鋼駿基隆1日電）台灣中油石門供油中心張姓採購業務涉嫌長年向廠商收受回扣，基隆地檢署今天偵結，將張男與行賄業者等5人，依貪污罪嫌起訴，並聲請沒收不法所得總計約3600萬元。

基隆地檢署今天發布新聞稿表示，台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處石門供油服務中心負責採購業務的張姓男子，自90年6月起至今年6月間負責油罐車、氣槽車維修保養標案之採購、經辦、驗收及核銷等工作。

基隆地檢署表示，張姓男子見其業務採購金額龐大，有利可圖，心起貪念，向多名廠商要求以當月撥款金額10%至24%不等之成數作為賄賂及回扣數額，若廠商不願配合，張男就以合約條款刁難或揚言來年更換廠商，讓廠商就範、同意張男索賄要求。

基檢指出，張男向廠商索賄得逞後，食髓知味，見其中心維修零件之更替、汰換程序，未建立實質查核標準作業流程之漏洞，又與多名廠商共同浮報車體常用零件數量，再與廠商共同以副廠零件充當原廠零件而浮報零件價額。

檢察官接獲貪污情資後，立刻指揮法務部調查局基隆市調查站等單位進行蒐證，發動多次搜索張男等人住處、辦公室及公司，扣得賄款及浮報金額手札影本、分潤表、手機等物，今年8月向法院聲請羈押張男獲准，同時查扣張男金融帳戶內存款、股票、保單及4棟建物。

基隆地檢表示，張男索賄、收取回扣及浮報等犯行長達21年，總計不法所得高達新台幣3328萬2716元。4名廠商與張男共同浮報數量及價額，則分別獲取54萬餘元、46萬餘元及162萬餘元之不法所得。

基隆地檢表示，張男為基層公務員，竟可長期營私舞弊，已重創公務員廉潔形象，其所屬機關猶渾然不知，顯見內稽內控機制有精進改善必要。（編輯：李錫璋）1111201