中油員工涉收賄20年累計4000多萬 收押禁見

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（中央社記者沈如峰基隆27日電）中油公司基隆某單位一名張姓員工疑似利用採購機會，按月收取回扣長達20年，累計收賄金額逾新台幣4000萬元。檢方今天表示，張男已遭收押，並逮捕相關行賄業者。

基隆地方檢察署接獲情資，得悉張姓員工利用負責油罐車、氣槽車的鈑金噴漆維修及零件採購業務機會，浮報品項、按月收取回扣，接受業者招待喝花酒等，經檢調多次搜證，在今年7月底蒐獲張男向業者收取賄款，8月指揮法務部調查局，持法院核發的搜索票，搜索張男辦公室及住處、相關業者公司及住處共計8處，並傳喚多名被告。

經檢察官偵訊後，認張男涉犯貪污治罪條例，向法院聲請羈押禁見獲准，唐姓業者、陳姓業者諭知30萬元、20萬元交保候傳，檢方並立即向法院聲請扣押張男金融帳戶內650多萬元不法所得獲准。

檢方指出，專案小組昨天發動第二波搜索，持法院核發的搜索票，搜索其他業者公司及住處。經檢察官訊問後，廖姓、蔡姓、蕭姓、曾姓等業者諭知50萬元或40萬元交保候傳。

檢方表示，這起案件後續除由專案小組持續擴大偵辦外，也呼籲涉案員工及業者儘速自首，以免自誤。（編輯：李錫璋）1110827