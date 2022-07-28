中油涉貪案擴大 前勞工董事、經理收賄百萬遭起訴

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中油涉貪案再擴大，橋檢查出廖姓廠商涉向中油陳姓前勞工董事、張姓經理各行賄115萬、155萬，將3人依貪污、洩密等罪起訴。（中央社檔案照片）

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案再擴大，橋檢查出廖姓廠商涉向中油陳姓前勞工董事、張姓經理各行賄115萬、155萬以疏通採購案審議，將3人依貪污、洩密等罪起訴。

橋頭地檢署偵辦徐漢涉向業者收回扣案，檢調人員更在辦公室搜出新台幣2710萬元，檢方5月偵結起訴徐漢在內等21人、3間公司，另查出黎姓課長和袁姓技術員涉收賄20萬和42萬多元，依貪污等罪起訴黎、袁男及3名行賄廠商，不料又查出中油另有高層涉貪。

橋頭地檢署今天上午發布新聞稿指出，中油公司民國106年辦理潤滑油槽工程案時，72歲廖姓廠商為及早完成驗收請款，找上關係良好的65歲中油高雄煉油廠修護組經理張男幫忙，張男則想到可以拉時任中油勞工董事的65歲陳男出面聯繫，廖男事成後並行賄新台幣140萬元給2人平分。

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檢方查出，陳男在職期間負責在董事會採購審議小組審議採購預算來源、履約期程、廠商資格、招決標方式、評選項目及評分等職務；張男則負責在各類重大採購案招標前審議採購內容，但2人卻陸續以顧問、諮詢費名義收賄，並透過洩漏採購案金額、變更採購要求、變更採購規範等方式協助廖姓廠商，總計涉弊標案達5件。

檢方偵結後，將陳男、張男、廖姓廠商依貪污、洩密等罪提起公訴；但考量3人都已坦承犯行自白，且陳男、張男均已繳回犯罪所得各115萬、155萬元，犯後態度良好，據此建請橋頭地方法院從輕量刑。（編輯：陳仁華）1110728