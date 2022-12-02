嘉義2鄉代3村里長涉賄 檢方提當選無效之訴

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法務部長蔡清祥2日到嘉義地檢署督導業務，受訪時指出，選舉尚未結束，議會正副議長、鄉鎮市民代表會正副主席等選舉投票還沒落幕，仍應持續進行情資蒐報，以團隊辦案全力查察賄選，務必守護乾淨選風。中央社記者姜宜菁攝 111年12月2日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市2日電）九合一選舉當選名單今天公布，嘉義地檢署針對選前涉投票行賄罪嫌的當選人提起第1波當選無效之訴，包括嘉義縣市3名村里長、嘉義縣2名鄉代當選人等5人，其他案件仍在偵辦。

法務部長蔡清祥、高等檢察署檢察長張斗輝今天到嘉義地檢署督導業務，由嘉義地檢署主任檢察官江金星說明轄區九合一選舉查賄成果。

蔡清祥會前接受媒體聯訪時表示，九合一選舉期間檢、警、調等機關都非常努力，也看到初步成果，但因嘉義市長選舉改到18日投票，所以他今天到嘉義地檢署慰勞第一線的辛苦，也鼓勵持續查察賄選。

蔡清祥說，選舉尚未結束，議會正副議長、鄉鎮市民代表會正副主席等選舉也將投票，仍應持續進行情資蒐報，團隊辦案全力查察賄選，務必守護乾淨選舉環境。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，九合一選舉截至11月30日止查賄成果，選他案件525件、選偵案件234件，傳喚到案774人、拘提到案20人、聲押獲准14人、搜索58件、扣押現金新台幣63萬餘元、已提起公訴19人、緩起訴處分42人。

嘉義地檢署表示，九合一選舉當選名單今天公布，檢察官對於涉賄選遭查獲而偵查終結提起公訴、卻仍當選者提出當選無效之訴。

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這次嘉義地區第1波當選無效之訴的對象，包括中埔鄉某蔡姓村長、竹崎鄉某戴姓鄉代、嘉義市西區某黃姓里長、梅山鄉某簡姓村長及梅山鄉某葉姓鄉代等5人，分別涉及現金、選舉搓圓仔湯或免費餐宴等方式行賄。

另外，對於25日將舉行的嘉義縣市議會議長、鄉（鎮、市）民代表會主席選舉，嘉義地檢署已組成專責查賄小組，全力查察賄選，杜絕買票賄選。（編輯：戴光育）1111202