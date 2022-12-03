廠商交通尖峰時段施工釀市區大塞車 基隆警開罰

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台灣自來水公司委外廠商2日未依規定，在基隆市區交通尖峰時段施工引發大塞車，警方到場除依道路交通管理處罰條例開單告發，也調派警力加強疏導車流，當晚6時30分交通才恢復順暢。（警方提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年12月3日

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（中央社記者沈如峰基隆3日電）基隆警方表示，台灣自來水公司委外廠商昨天在市區交通尖峰時段施工引發大塞車，警方已告發；施工單位今天又損壞路口電力設置，導致路口號誌無燈號，員警一度以手勢疏導交通。

基隆市警察局發布新聞稿表示，第二警分局信六路派出所巡邏員警昨天下午5時30分行經市區信一路、義一路口時，發現自來水公司委外廠商於路口施工，當時正值下班尖峰時間，導致路口車流回堵。

警方指出，轄區員警當時除立即於現場交通疏導，經檢視施工申請文件，發現廠商雖有依規定提出申請，但未依規定避開車流量尖峰時段施工。員警除依道路交通管理處罰條例開單告發，並調派警力加強疏導車流，當晚6時30分交通才復順暢。

警方表示，今天上午近11時，施工單位不慎損壞路口電力設置，導致路口號誌都無燈號，警員立即前往現場以手勢疏導交通，並通知基隆市政府交通處搶修，近中午修復完成，號誌恢復運作。

對此，台灣自來水公司第一區管理處表示，將要求施工廠商加強施工安全品質與維持交通順暢。（編輯：戴光育）1111203