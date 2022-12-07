嘉縣熱心藥師送藥陳屍圳溝 手中還緊抓藥袋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣7日電）嘉義縣新港鄉6旬趙姓藥師5日騎機車送藥，不料，途中為撿拾飛落的藥袋陳屍圳溝，手中還緊抓著給民眾的藥袋。檢警昨天相驗，死因心因性休克。

嘉義縣警察局民雄分局今天表示，現年67歲趙姓男藥師在新港鄉中山路經營藥局多年，5日下午騎機車外出要幫鄉親送藥到住處，不過，直到晚餐時間，家屬仍不見藥師返家，察覺有異報警，新港分駐所所長張志福與其他員警一起協尋，在新港鄉嘉76線路旁發現藥師機車，但還是找不到人。

張志福便請求新港消防分隊出動照明車及人員協尋，於5日深夜，在機車不遠處的路旁圳溝內，發現身穿深色衣服、戴黑色安全帽的藥師趴在圳溝內，身體僵硬，已明顯死亡，當時手中還緊抓著給民眾的藥袋。

警方指出，調閱路口監視器，發現趙姓藥師騎機車行經現場時，車上的藥袋不慎飛落路旁的圳溝，藥師則下車準備撿拾藥袋，並沒有拍到藥師跌落圳溝；檢方昨天會同法醫相驗，初步研判死因為心因性休克。

警方表示，趙姓藥師平時熱心公益，對長者、獨居長輩或行動不便鄉親，常會親自送藥到住處，新港鄉親獲悉藥師發生不幸消息，都感到非常不捨。（編輯：黃世雅）1111207