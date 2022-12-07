拘禁老父於陽台致死 夫妻二審各判10年、9年

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（中央社記者蕭博文台北7日電）桃園徐姓男子與陳姓妻子不堪長期照護體弱的陳父，涉將陳父拘禁在陽台，導致陳父因未能及時就醫而身亡。一審重判徐男、陳女各12年徒刑，高院今天各改判10年、9年。

台灣高等法院新聞資料指出，徐姓男子與陳姓妻子於民國110年2月間將患有中度失智症的陳父自醫院接回住處，但陳父四肢萎縮無法站立、無法自理大小便，2人不堪照護負荷又為便於管控，自同年7月起將陳父關在陽台9天。

徐姓男子與陳姓妻子清理陳父身體及排泄物時，施加毆打、辱罵、恫嚇，且明知陳父患有肺部疾病，拘禁期間健康惡化且出現呼吸問題，卻繼續拘禁陳父未予送醫治療，導致陳父終因肺部疾病、肌肉萎縮，及營養不良、免疫力下降併發肺炎等，死於急性腎衰竭。

一審桃園地方法院依私行拘禁因而致人於死罪，判處徐姓男子有期徒刑12年，另依對於直系血親尊親屬私行拘禁因而致人於死罪，判處陳女12年徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理；二審認為，徐姓男子與陳姓妻子在犯罪被發覺前，提出監視器畫面坦承私行拘禁，但一審未斟酌適用自首規定減輕其刑，且對犯罪事實認定有誤，因此撤銷改判。

二審指出，徐姓男子與陳姓妻子私行拘禁被害人致死，並以違背人性尊嚴的方式對待被害人，手段惡劣，但究其原因，是因為不堪長期照護大小便失禁的失智患者而身心俱疲，將不滿情緒與壓力加諸被害人。

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二審認為，陳女有其他手足，但與丈夫願承擔照護之責，期間多次帶父親就醫，而非置之不理，加以當時疫情考量，未將父親安置於安養中心；且2人並非對被害人施暴致死，而是拘禁期間疏未注意被害人醫療需求及時送醫，釀成本案悲劇，惡性與故意殺人或凌虐傷害致死有別。

二審參酌徐男坦承客觀行為、陳女坦承犯行，但一審各判刑12年，已相當於殺人罪責，不符罪刑相當原則，另斟酌徐男於本案居於主導地位，改判徐男10年徒刑，陳女改判9年。可上訴。（編輯：張銘坤）1111207