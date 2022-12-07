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休旅車遭撞失控進民宅 肇事駕駛酒駕逃逸被逮

2022/12/7 19:10（12/7 19:46 更新）
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雲林縣警局北港分局指出，7日下午獲報在水林鄉尖山村發生車禍，為一輛休旅車（右）遭一台黑色自小客車撞擊後失控撞入民宅，現場一片狼籍，自小客車駕駛肇事逃逸。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月7日
雲林縣警局北港分局指出，7日下午獲報在水林鄉尖山村發生車禍，為一輛休旅車（右）遭一台黑色自小客車撞擊後失控撞入民宅，現場一片狼籍，自小客車駕駛肇事逃逸。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月7日
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（中央社記者蔡智明雲林縣7日電）雲林縣水林鄉今天下午一輛休旅車遭黑色轎車撞擊，失控撞入民宅，造成2歲男童受傷送醫。警方循線查獲逃逸的轎車駕駛，發現酒測值超標，依相關規定函送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警局北港分局發布新聞稿指出，今天下午2時許接獲報案，水林鄉尖山村發生車禍，一輛休旅車遭一台黑色自小客車撞擊，失控撞入民宅，現場一片狼籍，休旅車上2歲男童額頭撕裂傷，送醫治療幸無大礙。

警方表示，肇事車輛未留在現場，直接揚長而去，偵辦人員隨即循線找到肇事逃逸的44歲男子，帶回偵訊並進行酒測，酒測值高達0.91mg/L。詢後依公共危險、肇事逃逸等罪嫌函送雲林地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1111207

雲林縣水林鄉尖山村7日下午發生車禍，一輛黑色自小客車（中）撞擊一輛休旅車後逃逸，警方獲報循線查獲肇事駕駛與車輛。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月7日
雲林縣水林鄉尖山村7日下午發生車禍，一輛黑色自小客車（中）撞擊一輛休旅車後逃逸，警方獲報循線查獲肇事駕駛與車輛。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月7日
#雲林地檢署
#雲林縣警局北港分局
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