紅線歪七扭八 法官撤銷違規停車罰單

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（中央社記者蕭博文台北8日電）吳姓民眾不服在北市遭警舉發違規停車，主張紅線歪七扭八、位置錯誤，訴請撤銷罰單。士院認為，紅線確實歪七扭八，難以期待民眾能清楚明瞭該處為紅線路段，日前判決撤銷罰單。

士林地方法院判決書指出，吳姓民眾今年8月間於台北市路邊停車，遭台北市政府警察局內湖分局員警舉發在劃有紅線路段停車；吳姓民眾不服台北市交通事件裁決所裁罰，提起行政訴訟。

吳姓民眾主張，停車地點所劃設的紅色塗漆歪七扭八，甚至連水溝蓋都劃上紅漆，劃設位置明顯不符道路交通標誌標線號誌設置規則，如此模糊不清的標線令人無所適從，不能作為公權力處罰人民的依據。

承審法官認為，本案停車路段屬於有緣石的道路，依規定紅線應以劃設於緣石正面或頂面為原則，但勘驗警方採證照片及吳姓民眾提供的現場照片，可發現紅線劃設於水溝蓋上，位置不符規定。

法官認為，現場紅線確實有吳姓民眾所稱的歪七扭八、不規則，且多處斑駁不完整，部分劃設於水溝蓋的紅線甚至超過10公分的限制甚多，與一般連續性、顏色清晰、具平整度、可清楚辨識的禁止臨時停車線（紅色實線）迥然有別。

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判決指出，現場紅線由市府於今年3月間劃設，理應沒有久經風吹日曬所造成的斑駁及不規則，足認應屬施工瑕疵造成，無從將此具有施工瑕疵而不具明確性的紅實線用以規制一般汽機車駕駛人。

判決提到，本案紅線有瑕疵，違反行政行為明確性原則，實難期待吳姓民眾停車當下，已明瞭該處為劃有紅實線路段，主觀上應不具可非難性及可歸責性，因此撤銷裁罰。可上訴。（編輯：張銘坤）1111208