詐騙柯文哲兒子近12萬元 涉案車手判刑1年2月

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（中央社記者林長順台北8日電）台北市長柯文哲兒子去年間接獲詐騙集團電話，謊稱線上購書未完成交易要退款，依指示到ATM操作，遭詐騙近12萬元。涉案孫姓車手坦承犯案，台北地院判決1年2月徒刑，可上訴。

柯文哲去年底在市政會議上提到詐騙猖獗問題，並說就連他兒子都因此被詐騙，詐騙集團致電柯文哲兒子聲稱他在書局線上買書但交易未完成要退款，請他到ATM依指示操作，沒想到戶頭上的錢反而減少，才驚覺被騙並立即報案。

台北市警察局大安分局獲報後循線追查，迅速逮捕涉案車手，台北地檢署今年2月間依詐欺罪起訴林姓、孫姓、陳姓車手，另有2名未成年車手則移送少年法庭審理。

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台北地方法院審理期間，林姓、陳姓車手未到案遭通緝，孫男坦承犯案，並表示願意償還柯姓男子被騙的款項2萬9985元，請法官給他改過自新的機會，予以減輕其刑，並宣告緩刑。

北院指出，孫男不思以正途賺取錢財，明知現今社會詐騙集團橫行，竟貪圖不法利益，與詐騙集團合流，造成被害人財產損失，造成社會治安的重大危害，且未與告訴人達成和解，判處有期徒刑1年2月。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1111208