男子開貨車載機具過高 拉倒3根燈桿
2022/12/8 14:21（12/8 14:31 更新）
宜蘭警方8日表示，王姓男子7日晚上駕駛大貨車載著農用機具，行經宜蘭市區時因車身過高，接連拉倒3根燈桿並駛離現場。警方通知王男到案說明，全案依道路交通管理處罰條例開罰。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 111年12月8日
（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）王姓男子昨晚駕駛大貨車載著農用機具行經宜蘭市區時因車身過高，接連拉倒3根燈桿後駛離現場。警方之後找到王男，依違反道路交通管理處罰條例開罰。
宜蘭縣政府警察局宜蘭分局今天發布新聞稿表示，昨晚11時獲報，宜蘭市中山路3段與同慶街口發生交通事故。經了解，45歲王男駕駛大貨車並載運農用機具造成車身過高，接連拉倒3根交通號誌燈桿。王男肇事後直接離開現場。
警方指出，獲報後除立即通報宜蘭縣政府相關單位到場修復號誌燈桿，並派警力前往現場疏導交通；受損號誌燈桿於今天凌晨2時清除。
警方表示，根據路口監視器鎖定肇事車牌後，今天凌晨通知王男到案說明，王男無酒駕情況，全案依道路交通管理處罰條例開罰。（編輯：方沛清）1111208
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