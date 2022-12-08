雲林11名當選人涉賄 檢方提當選無效之訴

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林地檢署今天針對選前涉投票行賄罪嫌的當選人提起第1波當選無效之訴，包括麥寮、台西、北港等3鄉鎮長當選人、1名縣議員當選人，以及5名鄉代當選人、2名村長當選人等11人。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，雲林地檢署查賄團隊選前毫不懈怠，偵辦多起賄選案件，選後更加積極，除陸續就證據充足的案件提起公訴外，亦迅速對涉嫌賄選的當選者提起當選無效之訴，從刑事、民事兩方面追究賄選的法律責任。

雲林地檢署表示，九合一選舉當選名單2日公布，檢察官對於涉賄選遭查獲而偵查終結提起公訴、卻仍當選者提出當選無效之訴。

這次雲林地區第1波當選無效之訴的對象，包括麥寮鄉蔡姓鄉長當選人、台西鄉李姓鄉長當選人、北港鎮蕭姓鎮長當選人、雲林縣第六選區蕭姓縣議員當選人、麥寮鄉許姓鄉民代表當選人、台西鄉張姓鄉民代表當選人、台西鄉某凌姓村長當選人、大埤鄉王姓鄉民代表當選人、東勢鄉林姓鄉民代表當選人、褒忠鄉張姓鄉民代表當選人和水林鄉某柳姓村長當選人。

雲林地檢署指出，麥寮鄉蔡姓鄉長當選人等11人，分別涉及現金和禮品等方式行賄。

另外，對於25日將舉行的雲林縣議會議長、鄉（鎮、市）民代表會主席選舉，雲林地檢署已組成專責查賄小組，全力查察賄選，杜絕買票賄選。（編輯：陳仁華）1111208