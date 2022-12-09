獨居老翁卡收納箱困4天 基隆警消破門搶救送醫

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（中央社記者沈如峰基隆9日電）基隆警方今天表示，82歲郭姓獨居老翁在家疑因重心不穩後癱軟，上半身恰巧仰躺卡在塑膠收納箱內4天，警消獲報後今天破門搶救，老翁所幸暫無大礙只需休養。

基隆市警察局第四分局中山派出所上午獲報，轄區中山區西定路1名獨居老人已4、5天未出門，屋內也未傳出動靜，唯恐發生意外，派員警前往關懷察看。

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警方表示，警員到場後敲門許久都無回應，正打算放棄時，突然聽到屋內傳出微弱呼救聲，立即通報基隆市消防局到場協助破門，入內後只見郭姓老翁癱軟仰躺卡在一只塑膠收納箱內無法動彈，並傳出惡臭。郭姓老翁獲救後除身體虛弱外，暫無大礙，之後由警方陪同救護車送往醫院休養診治。

郭姓老翁事後向警方表示，日前整理家務時一時重心不穩踉蹌往後跌倒，就這麼剛好跌進收納箱內動彈不得，期間無法飲水、進食，身體越來越虛弱，也無法求援，連便溺都只能在收納箱內，感謝警消破門救他一命。（編輯：方沛清）1111209