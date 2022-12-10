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開車墜入大溪漁港提國賠百萬 一審判賠6.92萬

2022/12/10 21:09
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）林姓男子去年在宜蘭大溪漁港旁開車時不慎墜海。他認為，港區無阻隔設施害他發生意外，提國賠求償新台幣100萬元；法官認為，林男責任較大，只獲6.92萬元國賠。

台灣宜蘭地方法院民事判決書指出，林男在去年12月到大溪漁港採買魚貨，回程駕車行經第一港區（舊港）碼頭邊道路，卻直行未轉彎，連人帶車墜海。

林男主張，當地碼頭未設鏈條、石墩等阻隔設施，害他墜港、車輛全毀，向管理機關宜蘭縣海洋及漁業發展所，提出國家賠償，其中財產損失及精神撫慰金共100萬元。

宜蘭縣海洋及漁業發展所主張，依台灣地區多數漁港的設施標準及慣例，並為顧及漁民上下船及搬運漁貨的方便性，都未在沿港區岸邊加裝鏈條、安全島或緣石等設施，以減少漁民絆倒而發生意外傷害的可能，事故地點附近也設有「漁事車輛進出、禁止停車」標誌，提醒非漁事車輛不應通行，否認管理缺失。

但法院認為，「漁事車輛進出、禁止停車」標誌，並未禁止一般車輛進出，僅是禁止停車，且標誌設在往第二港區（新港）方向處，在此案中無警示作用。

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法官認為，宜蘭縣海洋及漁業發展所未設相關安全或警示設施，導致林男誤判行車方向，未進行轉彎，造成人車墜海，確實欠缺相關施設；不過，林男曾到大溪漁港購買魚貨3、4次，對整體大溪漁港路況應很清楚，當天卻僅聽信電子導航指示，沒有目視注意路況，未轉彎而直行導致墜入港區，過失重大，因此林男的責任較大，宜蘭縣海洋及漁業發展所只需賠償6萬9200元。

針對判決結果，宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，對方有提起上訴，所方尊重後續司法判決。（編輯：方沛清）1111210

#宜蘭縣
#大溪
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