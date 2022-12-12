通緝犯拒檢撞山壁逃逸 基警查獲毒品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆12日電）通緝犯林姓男子昨天凌晨開車，載彭男和林女違規右轉，拒絕接受警方攔查失控撞山壁，林男逃逸無蹤僅留彭男和林女在場，警方在車內查獲毒品，詢後將彭男送辦，並積極追查在逃林男。

警方今天表示，南榮路派出所警員昨天凌晨0時許巡邏時，在基隆市仁光一、成功一路口，發現自小客車違規紅燈右轉，警方尾隨在後至仁五路15巷口欲攔查時，自小客車駕駛突然倒車衝撞警車，加速往南榮路八堵方向逃逸，警方立即跟隨在後伺機圍捕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

自小客車行駛至南榮路蓬萊隧道旁，駕駛疑因操作不慎擦撞路邊停放車輛後失控打滑撞上山壁，員警抵達現場，發現41歲駕駛林男已逃逸無蹤，僅有44歲彭男、38歲林女在場，警方在車內起獲毒品海洛因2.91公克、安非他命8.46公克和針筒等證物。

警方調查，車內3人是朋友關係相約出門，駕駛林男因涉及詐欺案，已被基隆地檢署發布通緝，彭男坦承持有車內毒品，林女則否認吸毒，警方詢後依毒品危害防制條例，將彭男移送基隆地檢署偵辦，林女製作關係人筆錄後離去，警方正積極循線查緝林男到案說明，以釐清案情。（編輯：張銘坤）1111212