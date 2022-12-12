大順發雜貨輪彰化外海故障 10中籍船員待援

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）蓋亞那籍大順發雜貨輪11日航經彰化外海約2浬處，舵機故障下錨維修，因海象惡劣一度發生流錨漂動，10名中國籍船員受困，估明天清晨風浪減弱，拖船才能出港拖帶進台中港搶修。

大順發雜貨輪總噸位2185噸級，11日晚間7時，行經彰化離岸風場北警戒區外海約2浬處，因舵機故障，緊急下錨維修，但東北季風強勁，海象惡劣，船隻發生流錨漂動，船上人員緊急向彰化離岸風場航道VTS中心求援。

航港局中部航務中心接受中央社記者訪問指出，彰化離岸風場航道VTS中心接獲船東代表通報，大順發輪舵機故障，需要拖船拖帶協助；今天再以衛星電話與船長聯繫，獲知船隻已成功下錨，但舵機仍無法自行修復，等待拖船拖進台中港搶修，船上10名船員平安。

航務中心指出，因今天台中港外海風浪高達4公尺，救援困難，明天風浪減弱至2公尺時，將有拖船出港拖帶輪船進港；已經發布公告，請航行船舶注意避讓，維護航行安全。（編輯：陳仁華）1111212