連遭假檢察官假表妹詐騙 老翁獲苗警勸阻保積蓄

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苗栗縣後龍鎮一名70歲許姓老翁4月遭「假檢察官」詐騙，幸經員警提醒保住百萬老本，不料日前又被佯稱「表妹」的網友誆騙，欲匯款新台幣20萬元買保險，員警再次苦勸阻詐，老翁才得以保住財產。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月13日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣後龍鎮一名70歲許姓老翁，4月遭「假檢察官」詐騙，幸經員警提醒保住百萬老本，不料日前又被佯稱「表妹」的網友誆騙欲匯款新台幣20萬元買保險，員警再次苦勸阻詐。

苗栗縣警察局竹南分局今天表示，後龍分駐所警員姜俊宇9日接獲通報，轄區金融機構疑似有詐騙案件，立即趕往查看，剛到金融機構門口一眼就認出「許姓阿伯」，原來老翁今年4月也曾遭詐騙集團拐騙，險些被騙百萬，當時對方佯稱檢察官要監管財產，老翁尚且心存懷疑，事先諮詢後龍分駐所員警，才得以保住財產。

竹南分局指出，許姓老翁之前因聽信假檢察官的話術，誤信帳戶遭監管，要把上百萬元積蓄，轉到另一個帳戶，所幸在員警詳細說明下，順利保住財產。不料相隔半年多又出現自稱「表妹」的詐騙集團成員，再次進行誆騙。

警方調查，這名假表妹是許姓老翁透過通訊軟體認識，對方以虛寒問暖、甜言蜜語攻勢成功獲得老翁信任，隨後稱要幫老翁買保險，需要匯款20萬元。

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老翁原本興沖沖至銀行欲進行臨櫃匯款，所幸行員阻詐經驗豐富，關懷詢問後通知員警；老翁見員警出現，一度堅信表妹「沒問題」，不會是詐騙。

但經過員警和行員極力勸阻，先護送許姓老翁回到分駐所，多名員警加入勸說，出示相關詐騙手法，才終於打消他匯款念頭，員警還協助把「表妹」LINE帳號封鎖刪除，避免對方又來蠱惑，並陪同老翁將現金存回銀行，再次成功保住許姓老翁辛苦一輩子的積蓄。（編輯：李錫璋）1111213