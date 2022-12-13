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台中3歲童墜樓不治 社會局初判有長輩在家

2022/12/13 16:34（12/13 17:05 更新）
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台中市一名3歲男童11日從9樓住家墜落，經過2天搶救仍不治。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台中市一名3歲男童11日從9樓住家墜落，經過2天搶救仍不治。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市一名3歲男童11日午睡醒來沒看到家人，不慎從住家9樓墜落4樓屋頂，經過2天搶救仍不治。台中市社會局今天表示，初步評估沒有涉及獨留幼童在家問題，持續查訪處置。

台中市消防局指出，11日下午4時23分接獲報案，指稱潭子區一處公寓大樓有一名男童墜落4樓鐵皮屋頂。獲報後，派遣相關救護車輛、人員前往搶救。

警方表示，消防救護人員到場，發現男童肢體外傷、意識不清，送醫急救後，因腦水腫在加護病房治療2天，今天清晨被宣告不治。

警方調查，男童平時由長輩照顧，男童疑午睡起來沒看到家人，在家中四處遊走而不幸發生意外，已報請檢察官釐清是否有違反兒少法或是照顧不周等狀況。

台中市政府社會局指出，男童從住家9樓跌落至4樓遮陽棚，家防中心接獲通報，派社工到醫院訪視，初步了解，案發時，祖母到頂樓收衣服，曾祖父在隔壁寢室，初步評估沒有涉及獨留幼兒在家問題，家人情緒低落。

社會局表示，將持續家訪，了解後續後再行處置。（編輯：戴光育）1111213

#社會局
#家防中心
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