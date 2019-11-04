男童墜奧萬大吊橋亡 父：妻牽著手沒放開

南投奧萬大森林遊樂區3日發生男童從吊橋圍網下方縫隙墜橋意外，男童傷重不治。農委會南投林區管理處說明，吊橋橋面兩側都有140公分高硬質安全護網，每月都有派員巡視設施情況；目前為配合檢警調查，吊橋已暫時封閉，並將針對吊橋進行安檢。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 108年11月3日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）許姓男童昨天與父母走奧萬大吊橋時，從護欄與橋面縫隙摔下溪床死亡，許父今天說，妻子全程牽兒子手，一陣強風造成吊橋搖晃大，兒子就從縫隙摔落，並未放任男童自己走。

年約2歲許姓男童昨天與父母等親友一行10多人到林務局南投林區管理處所轄的奧萬大國家森林遊樂區遊玩，男童走過園內奧萬大吊橋時，疑從木板橋面與金屬護欄間縫隙摔落70多公尺深溪床，男童獲救時已失去生命徵象，經送到台中榮民總醫院埔里分院急救仍不治。

南投地方檢察署今天上午指派檢察官會同法醫到醫院相驗男童遺體，並詢問家屬了解案發過程；由於男童父親民國102年以空軍上士軍階退役，榮民服務處也派員關心需求；男童父親與母親則在檢察官抵達前回到醫院，許父同意在不露出影像下接受媒體訪問。

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區3日發生一名2歲大男童從吊橋摔落溪谷意外，消防人員將男童送醫搶救後仍宣告不治，現場已封鎖待檢警調查。（南投林局管理處提供）中央社記者吳哲豪傳真 108年11月3日

許姓男童父親說，他昨天牽大兒子走前面，妻子牽小兒子走後面，從頭到尾未放手，走過吊橋時，突然一陣強風吹來，吊橋搖晃較大，男童跌坐護欄與橋面之間縫隙，「屁股跌坐，整個身體折下去」，母親趴下沒拉住兒子的手，全程目睹孩子摔下溪床，撞到石頭。

許父說，事情發生後，網路很多酸民指責「為何沒顧好孩子」，甚至妻子接到很多騷擾電話，讓他們感覺由受害者變成加害者，甚至有酸民還誣指他們要詐領保險金，「但請問15歲以下的小孩能獲得理賠嗎」，他的妻子從事保險業，難道會不知道。

昨天傳出家屬向警方說，放男童自己走才發生意外，但許父今天反駁強調，他們從來沒向警方這樣說，不知道消息從哪邊出來，「我們怎麼可能讓孩子自己在那邊跑，怎麼可能」，案發後妻子已經非常難過，面對外界許多不實言論和指責，真的很擔心妻子想不開。

許父表示，事情發生後，除一邊確定兒子位置並打電話報案，他也檢查10多個區塊護欄是否牢固，發現就只有男童跌落的這個縫隙最鬆，他當場要求園方封鎖現場，以免再有人跌落發生憾事，「我兒子已犧牲生命，我們已經很難過，希望酸民不要再落井下石」。

許父說到後來眼眶泛淚表示，兒子接受急救當下，看到兒子模樣，就表明「不要再急救了，讓兒子好好休息、好好走」，為何外界可以這麼過分，「是要逼到我們全家都走是不是」。目前只希望兒子儘快入土為安、好好休息，可以的話，再來當他們小孩。

奧萬大吊橋全長180公尺、高約90公尺，採吊床式設計，吊橋橋面兩側都有140公分高硬質安全護網，每個月由巡視人員檢視設施情況，為配合檢警調查，吊橋已拉起封鎖線封閉，南投地檢署相驗男童遺體後，再前往奧萬大現場勘驗。（編輯：方沛清）1081104