涉肢體衝突 藝人博焱與前女友均遭起訴傷害

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（中央社記者蕭博文台北14日電）藝人博焱5月間遭爆料於隔離期間毆打同居張姓女子，案經士林地檢署調查，認為2人曾為男女朋友，因博焱取走張女手機而起肢體衝突，均依傷害罪嫌起訴。

另方面，博焱涉嫌擋住更衣室門口，向張女恫稱：「如果不給我手機密碼，我就把你關在更衣間不讓你離開，要耗大家一起耗。」又以手抓掐張女頸部，試圖以張女五官特徵解鎖手機，長達2小時不讓張女離開，另被起訴剝奪他人行動自由罪嫌。

起訴書指出，博焱、張女今年5月2日因確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），共同隔離於博焱位於台北市南港區住處；當天凌晨4時許，張女不滿手機遭博焱取走查看，涉嫌以手抓傷博焱，並咬博焱手臂、手指，導致博焱前胸、雙臂多處擦傷及右拇指撕裂傷。

博焱也涉嫌徒手毆打張女眼睛、嘴唇，並踢踹張女、拉扯頭髮、掐頸，導致張女多處瘀傷、擦傷；2人直到當天上午7時許才自行報警就醫，並互控傷害等罪嫌。

博焱坦承為搶奪張女手機而發生拉扯推擠，也承認因張女不肯告知手機密碼，他就將手機遞到張女面前欲以張女五官特徵解鎖手機，但張女以雙手遮臉，他才將張女手與頭髮撥開。

張女則否認傷害犯行，辯稱當時遭博焱壓制在床，為掙脫而抓傷博焱，是保護自己的防衛行為。

檢察官依雙方驗傷診斷證明書，認定博焱、張女均涉犯傷害罪嫌，昨天提起公訴；檢察官另依剝奪他人行動自由罪嫌起訴博焱。

此外，博焱不滿張女、張女胞弟向媒體爆料「藝人博焱失控動手掐脖」等內容，控告張女、張女胞弟、宇姓記者涉犯加重誹謗罪。

檢察官認為，張女向胞弟告知遭毆打的親身經歷，並附上受傷照片，指控並非空穴來風，而宇姓記者報導前已善盡查證義務，報導內容與公共利益有關，且無惡意扭曲，認為張女等3人犯罪嫌疑不足，處分不起訴。（編輯：張銘坤）1111214