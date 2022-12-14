暴力集團涉犯虎尾誤砍路人案 首謀收押

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣警察局今天宣布瓦解以陳姓男子為首的暴力集團，此集團上月涉犯虎尾誤認砍殺路人案，檢方先羈押蒙姓男子等3人，並查獲新事證，以陳男和許姓男子涉犯重嫌向法院聲請羈押，陳男經裁定收押。

雲林縣警察局今天召開威力掃蕩專案掃黑記者會，宣布瓦解以陳男為首的暴力犯罪集團。

警方表示，以34歲陳男為首的暴力犯罪集團，上月因蒙男百萬名車遭潑紅漆，竟誤認砍殺路人王姓男子，導致王男傷重送醫，住進加護病房，引起社會一片譁然。

警方循線追查逮捕陳男、蒙男、許男等6人；蒙男等3人羈押禁見，陳男、許男等3人交保。

檢警擴大追查，陳男等人當天晚上砍殺人後，竟將目標轉向某會館鄭姓服務生，將其拖出會館毆打、恐嚇。

雲林地檢署檢察官段可芳昨天指揮專案小組，逮捕陳男和許男，並在陳男住處查扣辣椒槍、球棒、無線電及手機2支等犯罪工具；全案依組織犯罪防制條例、重傷害、妨害秩序等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

檢方今天訊後認為，陳男、許男行為危害社會治安嚴重，有反覆實施暴力犯罪行為之虞，向法院聲請羈押；法院裁定陳男收押，許男待開庭。（編輯：陳仁華）1111214