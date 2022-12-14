懲罰中風母親泡熱水害命 女子判2年徒刑緩刑5年

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（中央社記者林長順台北14日電）台北市潘姓女子疑因與中風而行動不便的母親起爭執，喝令母親裸身泡在浴缸熱水中至少5小時，導致母親因此喪命。台北地方法院今天依傷害致死罪判處潘女2年徒刑，緩刑5年。可上訴。

台北市中正一警分局去年6月9日獲報，一名70多歲婦人陳屍住處浴室地板，檢察官會同法醫解剖發現，婦人因身體大面積2度燙傷導致心因性休克致死。法醫研判，水龍頭出水溫度達攝氏60多度，在浴缸內仍有40度，以死者燙傷程度判斷，至少已泡在浴缸5小時。

潘女第一時間供稱，當天母親反常地中午就進浴室洗澡，她曾入內查看，發現母親還會變換姿勢而不以為意，直到下午6時才驚覺母親已無氣息，將母親拖出浴缸後報案。

檢警查出潘女寫給母親的大批紙條，內容多半是指責母親，潘女才向檢察官坦承，當天因與母親爭執而懲罰母親泡在浴缸大概5小時，但無傷害犯意。

台北地檢署認為，潘女母親懼於女兒威逼而不敢離開浴缸，又因中風而行動不便、溫度感受異常，因而燙傷致死，依傷害致死罪嫌起訴潘女。（編輯：李亨山）1111214