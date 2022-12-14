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台南警界爆風紀案 方仰寧：努力破除不良文化

2022/12/14 18:02
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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市麻豆警分局偵辦一起肇事逃逸案時，涉嫌讓肇事的警友會幹部找人頂替，3名員警昨天接受檢方偵訊後交保。台南市警察局長方仰寧今天表示，一定努力破除不好的組織文化。

麻豆警分局偵辦肇事逃逸案時，爆發風紀醜聞。方仰寧今天在市議會接受媒體聯訪表示，台南警界生態屬在地員警較多，好處是對地方熟識，但也容易出現與地方人士勾結的壞處。不否認長久存在這種組織文化的問題，自己上任兩年來雖努力改變，分開這些連結，仍很遺憾發生這次事件，警方會誠實面對，除惡務盡。

方仰寧表示，這些組織文化不是1、2天可以改變，但只要在任一天，就一定努力破除這些不好的組織文化，讓警局走向新的地步。

南檢調查，1名警友會幹部去年11月在下營區涉嫌開車與機車擦撞，未留在現場處理直接離開，受傷機車騎士報案，警方偵辦時肇事者找他人頂替。廉政署接獲檢舉介入調查，台南地檢署接手搜索偵辦，昨天傳喚10人到案說明。

經檢察官訊後，吳姓偵查隊長以新台幣10萬元交保、鄭姓警備隊長（案發時任下營分駐所長）8萬元交保、田姓警員6萬元交保；涉嫌肇事逃逸的洪姓男子及頂替的楊姓男子，分別以5萬元交保。

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這起員警疑涉包庇車禍案件駕駛人身分偽造文書案，麻豆分局第一時間要求員警返回駐地主動配合調查，過程搜扣個人物品、手機及個人辦公桌，共10名員警赴地檢署應訊，其中4人為證人。昨晚訊問完畢，6名員警中，3人無保請回、3人交保候傳。

針對涉案交保員警，偵查隊長、警備隊長分別改調警察局警務正及佳里分局警務員等非主管職務，承辦警員調整服務地區，分局長亦自請處分。後續將再召開考績會追究涉案員警、相關主管人員行政責任。（編輯：孫承武）1111214

#方仰寧
#廉政署
#台南市麻豆警分局
方仰寧
台南麻豆分局爆風紀醜聞 偵查隊長等5人交保 台南學甲槍擊案追兩嫌 方仰寧：共犯結構
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