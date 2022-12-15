34歲兒家門前車禍傷重不治 母親當場嚇暈送醫

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花蓮縣新城鄉民有街15日發生機車與自小貨車碰撞意外，34歲黃姓騎士傷重送醫不治；因車禍地點距離黃男家不到200公尺，黃男母親到現場發現兒子傷重倒地，當場嚇暈，送醫後無大礙。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年12月15日

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮新城鄉34歲黃姓男子今天下午騎車行經民有街家門附近，與一輛小貨車發生碰撞，黃男母親聽到碰撞聲、跑到現場看到兒子傷重倒地，當場嚇暈，母子雙雙送醫，黃男送醫後仍宣告不治，黃男母親無大礙。

新城警分局指出，今天下午5時28分黃男駕駛普通重型機車行經民有街東往西方向欲左轉往無名路，不慎與沿民有街西往東直行的自小貨車發生擦撞。

黃男現場呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，車禍地點距離黃男家不到200公尺，黃男母親聽到碰撞聲，跑到現場發現兒子重傷倒地，嚇得當場昏過去，救護人員將母子倆雙雙送醫急救。

黃男因傷勢嚴重，晚間6時43分搶救無效宣告死亡；黃男母親送醫後恢復意識，無生命危險。

警方指出，黃男經抽血無酒精反應，駕駛自小貨車的54歲殷性男子也無酒精反應，確切肇事原因仍待調查釐清。（編輯：陳仁華）1111215