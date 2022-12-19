台中遊藝場遭開槍掃射 警方連夜擴大臨檢勤務

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台中電子遊藝場18日遭開槍掃射，槍手雖已投案，警方仍從深夜起到19日上午6時，就轄區內多家電子遊藝場執行臨檢勤務，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中電子遊藝場昨天遭開槍掃射，警方今天表示，槍手雖投案但對案情避重就輕，將持續釐清。警方自昨晚起也針對轄內多家電子遊藝場執行臨檢勤務，加強掃蕩重點場域。

台中市西屯區青海南街一家知名電子遊藝場外昨天遭人連開多槍掃射，槍手詹姓男子在案發後攜槍到台南市警察局白河分局投案，中市警方昨晚帶回詹男展開偵辦。

台中市警察局第六分局偵查隊今天接受媒體聯訪時表示，警方在開槍現場採集到14發彈殼，其中11發已擊發、3發未擊發，詹男被帶回偵辦後，只坦承開槍事實，對其他相關問題避而不答，是否有幕後教唆或消費糾紛等開槍動機都還待進一步追查釐清。

對於槍枝來源，警方說，詹男說是已死去友人寄放，警方對此說法持保留態度還要再追查。至於有人於11月底在網路上嗆聲要開槍，警方也會持續偵辦釐清是否與開槍案有關聯。

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由於這起事件，六分局昨天深夜擴大臨檢勤務，針對轄內的治安顧慮場所，或易使犯罪滋生的場所加強掃蕩，鎖定重點場域聚焦打擊，警方表示，近日將連續密集實施臨檢，強力約制衝突及聚眾鬥毆，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活。

警方指出，昨晚執行的擴大臨檢勤務持續到今天上午6時，在凌晨3時許，在河南路與青海路口攔查自小客車時，查獲副駕駛座的劉男（76年次）為台中地檢署發布的詐欺通緝犯，予以解送歸案。（編輯：陳清芳）1111219