無良詐騙上千萬 車手現金塞爆行李箱遭警查獲

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（中央社記者王鴻國新北19日電）新莊分局今天表示，日前查獲2名詐騙集團車手，在其幾乎被現金塞爆的隨身行李箱中，查扣多達新台幣1618萬元遭詐騙金額，堪稱是警方查扣車手提領總額最高的案件。

新莊分局新聞稿宣布查緝車手提領現金總額最高案件，警方表示，12月16日接獲銀行通報有人用ATM提領現金太久及太多錢，並提供警方兩男所開汽車車號。

警方表示，警方在接獲通報後就組成專案小組偵辦，鎖定詐騙集團車手33歲陳姓男子及40歲的李姓男子。當天晚間發現兩人開車在新莊中正路某銀行ATM提領現金後，於是冒雨跟監。

警方跟監兩人開車到板橋區長江路上某便利商店，李男下車進入超商並在AIM提領大筆現金，陳嫌則停車等候，警方見時機成熟上前逮人。

警方在車上查扣幾乎被現金塞爆的行李箱，及銀行存摺6本、提款卡5張、手機3支等。警方清點後發現行李箱內現金多達1618萬5200元。

警方表示，依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌將兩人移送法辦並持續向上溯源偵辦。（編輯：張銘坤）1111219