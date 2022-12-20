涉買票還詐領健保費 新黨議員候選人遭起訴

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（中央社記者高華謙新北20日電）新黨平地原住民新北市議員候選人林霈宸涉嫌透過免除掛號費方式賄選，並詐領新台幣34萬餘元健保費，還自中國進口COVID-19快篩試劑違法轉賣獲利，檢方今天依醫師法等罪嫌起訴。

台灣新北地方檢察署調查，林霈宸是某集團執行長，旗下有生物科技公司及位在新北中和區的診所，她也是診所實際負責人。

檢方調查，林霈宸登記參選後，隔天就在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁公告診所開放原住民免掛號費。

檢方查出林霈宸未取得合法醫師資格，卻自今年6月起到10月31日陸續為民眾問診、開藥方，且她得知就診者是具投票權選民後，隨即表明候選人身分，涉嫌以看診免掛號費買票；此外，她還以李姓駐診醫師名義詐領約34萬餘元全民健康保險費。

檢方還查出林霈宸透過新黨，以無償方式自中國進口超過1000劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，並將其中600餘劑以每劑50元價格轉賣獲利。

檢方近日偵查終結，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法、醫師法與醫療器材管理法等罪嫌起訴。（編輯：李明宗）1111220