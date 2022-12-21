女遭假警察要求匯款 真警員阻詐保住688萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市一名女子前往銀行辦理轉帳大筆金額，行員詢問對方竟說是警察要求匯款，驚覺有異報警，警方今天表示，到場向這名女子再三說明解釋，才保住女子將匯出的688萬元。

台中市警察局第四分局發布新聞稿說明，一名65歲女子日前到南屯區合庫商銀五權分行辦理臨櫃大筆轉帳，行員詢問用途時，女子竟說是「警察」要求轉帳，行員察覺有異報警請求協助。

員警獲報到場，女子聲稱是一名自稱具警察身分的人自動加好友，告知她的身分證件及健保卡遭人冒用，已涉及國際販毒案，女子一聽大驚失色，連忙依指示，先行贖回美元基金，於次日再到銀行解除新台幣400萬元定存及活期存款138萬元，總計高達新台幣688萬元預備匯入「警察」所指定帳戶。

到場員警經檢視雙方對話紀錄，發現女子口中所稱的這名「警察」，要求女子將現有帳戶現金備妥後靜候指示，為避免資料外流，還要求雙方必須每天刪除彼此對話紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方說，女子被唬住而全部照辦，就在準備使用網路銀行匯至指定帳戶之際，遇到真警察出面勸阻，解釋真的警察不會要求民眾匯款，女子宛如當頭棒喝瞬間清醒，在最後關頭保住存款。

警方呼籲，近期「假檢警」詐騙手法再現，提醒民眾，檢警不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，遇有疑問，謹記「一聽、二掛、三查證」原則，撥打165或是110查證真偽，以免落入詐騙集團的圈套。（編輯：謝雅竹）1111221