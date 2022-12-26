更多編輯台推薦新聞：
明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看
生活

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」
娛樂

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨
國際

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大台北28日起有雨 北部東半部難見新年曙光
首頁 / 社會

靈骨塔詐騙逾億元 李姓主嫌一審判刑24年

2022/12/26 20:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北26日電）李姓男子等人鎖定退休的軍公教人士涉嫌以販售靈骨塔詐騙，不法金額超過新台幣1億元。台北地方法院今天判處李男有期徒刑24年，另有逾百名被告判刑。全案可上訴。

檢方起訴指出，李男等人於民國103年3月間陸續成立天瑞、上寶等多家紙上公司，對外以資產管理公司名義與骨灰存放設施機構簽立承銷合約，大量聘僱業務員輪番向被害人灌輸陰宅投資理念。

檢方查出，李男聲稱塔位永久使用權狀類似不動產投資，過戶需要代書處理，權狀具有價證券性質，可轉售予他人，也可持向當鋪典當借款；並表示只要以低價購買塔位使用權狀，即可以高價售出，短期獲利數倍。

李男等人再向投資人佯稱已覓得買家欲購買塔位，但因家族、公司或基金有節稅等考量，必須一次大批買進才願意交易，造成投資人誤信而先購入若干塔位。

檢方估計，李男等人詐騙金額高達數億元，受害的投資人數百人，檢方陸續依詐欺等罪起訴李男等135名被告。台北地方法院審理期間，有5名被告死亡，判決不受理；另有12名被告經審理後判決無罪。

台北地院依詐欺等罪判處李男有期徒刑24年，多名被告也被判10年以上重刑，總計被判有罪的被告高達118人，並沒收犯罪所得。全案可上訴。（編輯：李亨山）1111226

#台北地院
#天瑞
#上寶
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族