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樁腳涉賄選 林杏兒：從未指示他人賄選

2022/12/28 22:49
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（中央社記者黃麗芸台北28日電）國民黨台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌現金買票，士林地檢署今天通知她以證人身分到案協助調查，訊後請回。林杏兒晚間說，從未指示他人賄選，對不實指控者將採法律行動。

林杏兒今年參與台北市第14屆議員第1選舉區（士林、北投）議員並當選，已就職。檢調在選後獲報，指稱曾姓樁腳選前頻繁與多名士林、北投區里長會面，並涉嫌交付其中一名里長現金新台幣1萬元，全案疑涉賄選。

士林地檢署日前指揮調查局陸續約談曾姓樁腳、20多名里長到案釐清案情，訊後以曾男涉嫌違反公職人員選舉罷免法，諭知5萬元交保候傳，其餘里長作證後請回。檢察官今天下午以證人身分通知林杏兒到案協助調查，訊問後請回。

林杏兒晚間透過新聞稿表示，對於媒體報導誣指她捲入賄選嚴正澄清，並說自己從未指示過任何人，施以不法的賄選行為，更未與相關人等有實際接觸。若有任何不實指控未經查證即向大眾散播，將以最嚴厲的法律行動追究。

林杏兒也澄清，有特定媒體誣指國民黨中常委蕭景田是自己的乾爹，事實上兩人之間僅為黨員關係。

林杏兒表示，她是以證人身分到案說明，過程約1小時，並立即被請回，足證與此案無關，並呼籲背後的烏龍爆料者，勿作政治工具和抹黑的打手，相關人等應停止此劣質行為，否則必以法律行動回擊。（編輯：郭諭儒）1111228

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林杏兒
樁腳涉賄選 北市議員林杏兒證人身分訊後請回 北市藍議員樁腳涉賄選 5萬元交保
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