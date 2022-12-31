警調百人聯手攻堅 破獲新竹湖口大型製毒工廠

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（中央社記者蕭博文台北31日電）調查局今天表示，台北市調查處與新北市警方成立聯合專案小組，動員110人，7月間成功於新竹縣湖口鄉山區破獲大型製毒工廠，查扣5公斤愷他命毒品，逮捕7嫌移送法辦。

調查局發布新聞稿指出，台北市調查處及新北市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊掌握線報，指稱北部某製毒集團計劃研發新製程產製愷他命，隨即報請台北地方檢察署指揮成立專案小組。

專案小組歷經半年追查，發現洪姓犯嫌選定新竹縣湖口鄉山區承租占地千坪廠區，周圍以鐵絲網圍籬阻隔，並裝設監視鏡頭監控人車動態，期間陸續購置貨車及租用多輛租賃車，做為搬運製毒器具、化學品及充當行動倉庫用的交通工具。

洪嫌等人為製造追緝斷點，多次更換載運貨車及裝卸地點，將製毒器具及化學原料輾轉自五股倉庫搬運至湖口製毒工廠。

調查局表示，因製毒工廠地處偏遠、易守難攻，專案小組協請新北市調查處及新竹縣政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊等單位支援，並特別請新北市政府警察局保安警察大隊霹靂小組協助攻堅。

新聞稿指出，專案小組在執行前召開多次會議，並安排多名緝捕人員於攻堅當天徒步涉溪半小時，穿越隱密叢林抵達工廠後方埋伏；110名緝捕人員於7月1日拂曉出擊，由霹靂小組破門攻堅，洪嫌等人自工廠後方逃竄，隨即遭壓制逮捕。

專案小組在現場共逮捕洪嫌等5人，並查獲5公斤愷他命毒品、製毒原料及大批製毒機具；專案小組另同步拘提陳姓、周姓犯嫌，並搜索位於新北市五股區的大型儲料倉庫，查扣各類製毒用化學品多達1151桶。

調查局表示，依犯嫌粗估，扣案的化學原料約可生產上千公斤愷他命，若流入市面，將嚴重戕害民眾身心健康。（編輯：李錫璋）1111231

法務部調查局31日宣布，台北市調查處與新北市警方成立聯合專案小組，動員110人，7月間成功於新竹縣湖口鄉山區破獲大型製毒工廠，當場逮捕5名犯嫌。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年12月31日