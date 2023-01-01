高雄大寮槍擊案 最後在逃嫌犯向警方投案

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市大寮區製毒工廠槍擊案，最後一名在逃的馮姓嫌犯今天由律師陪同向警方投案，但否認自己有開槍，是害怕被開槍才自現場逃跑。警方正在訊問馮嫌釐清案情中，並將建請檢方聲押。

大寮區保福路日前一間製毒工廠發生槍擊案，其中黃姓男子送醫不治、葉男傷重治療中，司姓槍手則被發現舉槍自戕。另有一名馮姓嫌犯逃逸，遭警方追緝。

高雄市警察局林園分局今天表示，槍擊案最後一塊拼圖，20歲的馮姓嫌犯在警方專案小組擴大調閱監錄系統、強力追緝下，自知法網難逃，於今天下午4時50分由律師陪同下，至林園分局投案。

警方表示，馮姓嫌犯否認自己是開槍嫌犯，反而是看到司姓槍手開槍後，害怕自己也會被槍擊，才趕緊逃離現場。至於外傳馮嫌是製毒師傅，將後續調查釐清。

警方指出，已掌握相關事證，將進一步釐清馮嫌的供詞。目前此案已裁定羈押麥、李2名嫌犯，馮嫌訊後也將會建請檢方向高雄地方法院聲押。

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警方調查，以李姓主嫌為首的製毒集團夥同葉姓傷者、黃姓死者、司姓槍手、麥姓房東及馮姓男子等6人，共同在大寮區一間工廠製毒，日前疑因起口角糾紛，引發司男不滿開槍殺人。

警方在製毒工廠內找到300多公克K他命、製毒用化學藥劑及工具；並在司姓槍手遺體被發現後，李嫌也遭警方逮捕，警方另帶李嫌前往屏東萬丹一處空屋起獲第3級毒品愷他命成品241公克、半成品1.35公斤。（編輯：黃世雅）1120101