桃園黑幫老大郭信一倒垃圾遭槍擊 身中6槍不治

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市「黑人家族」幫派大哥綽號「黑人」的郭信一今天傍晚遭人持槍連續射擊，身中6槍，緊急送醫仍不治，警方已報請桃園地檢署偵辦，追緝凶手。

桃園市警察局桃園分局對於相關案情只表示，獲報後立即組成專案小組追查，並通知鑑識人員至現場採證。

根據現場民眾表示，郭信一傍晚出門倒垃圾，在泰昌十街突然被人開槍，郭信一奮力逃離，但又接連被開了數槍，當場倒臥血泊中，行凶者已逃離現場。

消防員獲報到場時，郭信一已經失去生命跡象，緊急送醫仍傷重不治，警方隨後封鎖現場。

知情人士指出，郭信一左右肩膀各中1槍、左右鎖骨各中1槍、右手掌1槍、左腹1槍，行凶者手法殘酷，不排除是尋仇，槍手在行凶後徒步逃逸。

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歹徒疑往新北市逃逸，三峽警方接獲通報後追查，發現疑似涉案車輛棄置在樹林與三峽交界處，已被燒毀，警方調閱周邊監視器釐清事發經過。

綽號「黑人」的郭信一90年代出道，曾涉及觀音殺警案，負責提供槍枝，也曾涉足賭博、高利貸、砂石等案，2015年曾被捕入獄，出獄後退居幕後。桃園市在2019年發生血鷹幫車行挾持案，警方請郭信一出面勸降成功，9名人質因而獲救。（編輯：唐聲揚）1120102